Rusya Devlet Başkanı Putin; “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız” | Video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO ile Suriye’de yaşanılan gerilimlere değinerek, “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız”
"UKRAYNA İLE İLGİLİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ REDDETMİYORUZ"
Açıklamalarında Ukrayna ile yaşadıkları çatışma ve yeni bir müzakere süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Putin, "Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini reddetmiyoruz ve her iki tarafta da bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Afrika'nın barış girişimi, Çin'inki kadar barışın temeli olabilir" diye konuştu. Buna karşı Ukrayna'nın taarruzlarına devam ettiğini de hatırlatan Putin, "Ukrayna ordusu saldırıdayken ateşkesi uygulamak zor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın karşı taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden beri batılı ülkeler tarafından sağlanan silahların büyük çoğunluğunu imha ettiklerini belirten Putin, "Ukrayna 4 Haziran'dan bu yana 415 tank ve bin 300 zırhlı araç kaybetti. Bunların üçte ikisi yeni Batı yardımlarından oluşuyordu. Ukrayna cephesinde şimdilik ciddi bir değişiklik yok. Ukrayna'daki cephede düşman durduruldu ve her yerde püskürtüldü" şeklinde konuştu. Azov taburu komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya iade edilmesini de yorumlayan Putin, "(Azov Taburu üyelerinin Türkiye'den Ukrayna'ya iadesi) Anlaşmalar vardı, başka yorum yapmayacağım" dedi.
"TÜRKİYE'DE GAZ DAĞITIM MERKEZİ KONUSU GÜNDEMDE"
Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili de konuştu. Bu planın hala gündemlerinde olduğunu belirterek, "Gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor, ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak, bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını hatırlatan Putin, "Erdoğan, beni seçimden önce de Türkiye'ye davet etti, ancak seçimler öncesinde ziyaret konusunun iç siyasi süreci etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanabileceği için kimsenin spekülasyon yapmaması amacıyla bu ziyaretten vazgeçildi" diye konuştu. Ancak Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceklerinin de altını çizen Putin, "Erdoğan ile birbirimizi göreceğimiz konusunda anlaştık, ya o bize gelecek ya da ben ona gideceğim, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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