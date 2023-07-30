Video Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin; “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız” | Video
Rusya Devlet Başkanı Putin; “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız” | Video

Rusya Devlet Başkanı Putin; “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız” | Video

30.07.2023 | 08:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO ile Suriye’de yaşanılan gerilimlere değinerek, “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız”

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da gerçekleşen Rusya - Afrika zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Güncel konulara dair birçok soruyu cevaplayan Putin açıklamalarında ABD ve batılı ülkelere gözdağı vermeye devam etti. Bir gazetecinin, Rusya ile NATO arasında Suriye'de çatışmaya grime gibi bir olasılığının olup olmadığını sorması üzerine, "Bizde bir zamanlar Amerikan tarafının talebiyle bu çatışmaları önlemek için bir mekanizma kurduk. Bazı birim başkanları birbiriyle iletişim kuruyor ve yetki hakkı bulunuyordu. Herhangi bir kriz durumu istişare ediliyordu. Bu kimsenin çatışmayı istemediğini gösteriyordu. Ancak böyle bir çatışmayı birileri isterse biz hazırız" dedi. Rusya ve Afrika ilişkilerine de değinen Putin, "Genel olarak Afrika ülkelerinin bize karşı tutumları dostane ve olumlu. Bağımsızlık mücadelelerinde yaşananları herkes hatırlıyor" diyerek Afrika ülkeleri ile iyi ilişkilerin geçmişe dayandığını vurguladı. Putin ayrıca Afrika ülkeleri ile özellikle askeri alanda işbirlikleri yapmak istediklerini söyleyerek, "Afrika ülkeleri Rusya ile askeri-teknik alanda işbirliği yapmak istiyor. Afrikalı dostlarımız sadaka istemiyor. Onlarla ortak projeler hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA İLE İLGİLİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ REDDETMİYORUZ"
Açıklamalarında Ukrayna ile yaşadıkları çatışma ve yeni bir müzakere süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Putin, "Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerini reddetmiyoruz ve her iki tarafta da bir anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Afrika'nın barış girişimi, Çin'inki kadar barışın temeli olabilir" diye konuştu. Buna karşı Ukrayna'nın taarruzlarına devam ettiğini de hatırlatan Putin, "Ukrayna ordusu saldırıdayken ateşkesi uygulamak zor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın karşı taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden beri batılı ülkeler tarafından sağlanan silahların büyük çoğunluğunu imha ettiklerini belirten Putin, "Ukrayna 4 Haziran'dan bu yana 415 tank ve bin 300 zırhlı araç kaybetti. Bunların üçte ikisi yeni Batı yardımlarından oluşuyordu. Ukrayna cephesinde şimdilik ciddi bir değişiklik yok. Ukrayna'daki cephede düşman durduruldu ve her yerde püskürtüldü" şeklinde konuştu. Azov taburu komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya iade edilmesini de yorumlayan Putin, "(Azov Taburu üyelerinin Türkiye'den Ukrayna'ya iadesi) Anlaşmalar vardı, başka yorum yapmayacağım" dedi.

"TÜRKİYE'DE GAZ DAĞITIM MERKEZİ KONUSU GÜNDEMDE"
Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili de konuştu. Bu planın hala gündemlerinde olduğunu belirterek, "Gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor, ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak, bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını hatırlatan Putin, "Erdoğan, beni seçimden önce de Türkiye'ye davet etti, ancak seçimler öncesinde ziyaret konusunun iç siyasi süreci etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanabileceği için kimsenin spekülasyon yapmaması amacıyla bu ziyaretten vazgeçildi" diye konuştu. Ancak Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceklerinin de altını çizen Putin, "Erdoğan ile birbirimizi göreceğimiz konusunda anlaştık, ya o bize gelecek ya da ben ona gideceğim, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya Devlet Başkanı Putin; “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız” | Video 05:25
Rusya Devlet Başkanı Putin; “Birileri Rusya ve NATO arasında çatışma isterse biz hazırız” | Video 30.07.2023 | 08:38
Japonya’da tekne alev alev yandı: 3 yaralı | Video 00:28
Japonya’da tekne alev alev yandı: 3 yaralı | Video 28.07.2023 | 13:16
ABD Kongre Üyesi Hunt, trans çocuklar oturumunda konuştu: Çocuklarımızı korumalıyız | Video 00:44
ABD Kongre Üyesi Hunt, trans çocuklar oturumunda konuştu: "Çocuklarımızı korumalıyız" | Video 28.07.2023 | 11:44
Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama | Video 00:20
Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama | Video 27.07.2023 | 20:22
2018’de Müslüman olmuştu... İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt vefat etti! | Video 01:10
2018'de Müslüman olmuştu... İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt vefat etti! | Video 27.07.2023 | 15:51
Rusya’da turistleri taşıyan helikopter elektrik kablolarına takıldı: 6 ölü | Video 00:29
Rusya’da turistleri taşıyan helikopter elektrik kablolarına takıldı: 6 ölü | Video 27.07.2023 | 13:28
ABD’li Senatör konuşması sırasında 21 saniye donakaldı! | Video 01:02
ABD’li Senatör konuşması sırasında 21 saniye donakaldı! | Video 27.07.2023 | 13:23
Çırılçıplak yola fırladı, dehşet saçtı! Otoyolda korku dolu anlar! | Video 00:15
Çırılçıplak yola fırladı, dehşet saçtı! Otoyolda korku dolu anlar! | Video 27.07.2023 | 13:04
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 00:44
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video 27.07.2023 | 09:40
Filipinler’i Doksuri Tayfunu vurdu: 1 ölü! Çin’de kırmızı alarm verildi | Video 11:23
Filipinler'i Doksuri Tayfunu vurdu: 1 ölü! Çin'de kırmızı alarm verildi | Video 26.07.2023 | 15:06
İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilogram kokain ele geçirildi | Video 00:56
İstanbul Havalimanı’nda 6 buçuk kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 13:33
Rodos’ta orman yangınlarıyla mücadele kamerada | Video 05:20
Rodos'ta orman yangınlarıyla mücadele kamerada | Video 26.07.2023 | 12:19
Yunanistan’daki yangına müdahale eden Türk ekipleri 544 ton su atımı gerçekleştirdi | Video 00:59
Yunanistan’daki yangına müdahale eden Türk ekipleri 544 ton su atımı gerçekleştirdi | Video 26.07.2023 | 12:19
Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak eylemin yeni görüntüleri! Danimarka polisi saldırganı böyle korumuş! | Video 00:37
Kur’an-ı Kerim’i hedef alan alçak eylemin yeni görüntüleri! Danimarka polisi saldırganı böyle korumuş! | Video 26.07.2023 | 09:43
Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü: İki pilot kayıp! | Video 01:40
Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü: İki pilot kayıp! | Video 25.07.2023 | 16:03
İsrail basınında dikkat çeken Türkiye analizi: Netanyahu Erdoğan’ı sadece kıskanabilir | Video 01:32
İsrail basınında dikkat çeken Türkiye analizi: "Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir" | Video 25.07.2023 | 15:22
İsrail’de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten iç savaş uyarısı! | Video 05:30
İsrail'de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten "iç savaş" uyarısı! | Video 25.07.2023 | 09:20
Reform karşıtı İsrailli protestoculara araçla saldırı! | Video 00:46
Reform karşıtı İsrailli protestoculara araçla saldırı! | Video 25.07.2023 | 09:21
Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video 04:28
Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video 24.07.2023 | 16:05
Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video 00:39
Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video 24.07.2023 | 14:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA