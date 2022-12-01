Video Dünya Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: "ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor" | Video
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova:

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: "ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor" | Video

01.12.2022 | 08:56

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Suriye'deki çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonlar sırasında Rusya'nın buradaki terör gruplarına baskı yapıp yapmadığını ve Rusya'nın bu operasyonlara nasıl baktığı ile ilgili yönelttiği soruyu yanıtlayan Zaharova, "Böyle adımların, söz konusu bölgede basit olmayan durumu kötüleştireceğini ve genel olarak bölgedeki durumu olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Ankara ile Şam arasında koordinasyon kurulmasının, sınır bölgesinde sağlam güvenliği sağlayacağı kanaatindeyiz. İlgili kurumlar arasında geniş çaplı gerilimin önlenmesi için temaslar sürdürülüyor" dedi.

"BU TOPRAKLAR, PETROL VE ZENGİN DOĞAL KAYNAKLARA SAHİP"
Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK - PYD'nin bölgeden çekilmesi ve Şam ile terör örgütü arasında iletişim sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Zaharova, "Fırat'ın doğusundaki toprakların kontrolünün Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi ve PKK-PYD ile Suriye yönetimi arasında iletişim sağlanması için çalışıyoruz. Ancak ABD'nin burada yasa dışı olarak bulunması bu amacı engelliyor. ABD'liler, söz konusu toprakların Şam'ın kontrolüne geçmemesi yönünde siyaset izliyor. Bu topraklar, petrol ve zengin doğal kaynaklara sahip" şeklinde konuştu.

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