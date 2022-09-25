Video Dünya Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video

Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video

25.09.2022 | 15:49

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkeyi terk ederek Gürcistan'a geçmeye çalışan Ruslar, “Yukarı Lars” Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar panik içinde ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, savaşın ortasında kalmak istemeyen Ruslar karayoluyla Gürcistan'a geçiyor. Kısmi seferberlik ilanının ardından ülkeyi terk eden Ruslar, Rusya-Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü.

SINIRDAKİ YOĞUNLUK TIRLARI ETKİLEDİ
Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle, Gürcistan karayolunu transit olarak kullanan ve aralarında Türkiye, Ermenistan ve birçok ülkenin bulunduğu yüzlerce tır saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan, Rus vatandaşları, vatanlarını terk etmelerinin ilk sebebinin savaş olduğunu gizlemiyor. Bazıları Gürcistan'da kalıp yaşamak için geldiklerini, diğer kısmı ise Gürcistan üzerinden farklı ülkelere gideceğini, oraya yerleşeceklerini ve ardından ailelerini de yanlarına alacaklarını söylüyor.

"YAKLAŞIK 2 BİN 300 ARABA SINIRDA BEKLİYOR"
Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'dan yapılan açıklamada Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluktan bahsedilerek, "Yukarı Lars kontrol noktasından geçmek için uzun bir araç kuyruğu mevcut. Yaklaşık 2 bin 300 araba sınırda bekliyor. Devlet Karayolları Müfettişliği, vatandaşları Rusya Federasyonu sınırlarının dışına çıkılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerine yer verildi.

"GÜRCİSTAN'IN SINIRLARI KAPATMASI AKILLICA BİR KARAR OLURDU"
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'ın sınırlarını kapatması ve en azından kısa vadede Rus turistlere izin vermemesi akıllıca bir karar olurdu. Savaş çağındaki erkeklerin bu küçük ama önemli müttefike girmesi çok tehlikeli" dedi.

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