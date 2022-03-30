Video Dünya Rusya, Harkov ve Sumi kentlerine ağır zırhlı araçlarla insani yardım gönderdi | Video
Rusya, Harkov ve Sumi kentlerine ağır zırhlı araçlarla insani yardım gönderdi | Video

Rusya, Harkov ve Sumi kentlerine ağır zırhlı araçlarla insani yardım gönderdi | Video

30.03.2022 | 08:52

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Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Sumi kentlerine Rus ordusunun ağır zırhlı araçları eşliğinde 20 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde büyük bir kısmını kontrol altında tuttuğu Sumi ve Harkov kentlerine insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, 20 ton ağırlığındaki temel gıda maddelerini içeren insani yardım malzemelerinin Rus tank ve çeşitli ağır zırhlı araçlar eşliğinde Harkov ve Sumi kentlerine götürüldüğü kaydedildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemeler, kentlerin çeşitli bölgelerine kurulan dağıtım alanlarında sivil halka dağıtıldı. Kent merkezlerinin dışında kalan kırsal alanlara da götürülen malzemeler, Rus ordusu bayrağı çekilen bazı binalardan halka dağıtılırken, hem Harkov hem de Sumi sakinleri Rusların yardımlarını doğrudan Rus askerlerinin elinde aldı. Yayınlanan görüntülerde daha çok kadın ve çocuklar görülürken, dağıtılan malzemeler arasında un, şeker, pirinç ve konserveler görüldü.

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