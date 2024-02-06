Video Dünya Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video

Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video

06.02.2024 | 12:27

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya Ukrayna'da bir köyü vurdu. Harkov bölgesine bağlı bir köydeki 3 katlı otele düzenlenen saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda bebeğin annesi dahil 3 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını belirtirken, bebeğin cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını söyledi. Polis, saldırıda 30'dan fazla ev ile çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü bildirdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:27
Apple’ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 01:33
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 06.02.2024 | 12:27
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 00:40
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 06.02.2024 | 12:27
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 02:00
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 00:15
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 05.02.2024 | 16:00
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 03:37
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 05.02.2024 | 15:28
Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 02:54
Filipinler'de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 05.02.2024 | 11:05
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 00:12
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 05.02.2024 | 11:05
ABD, Yemen’de seyir füzelerini imha etti | Video 00:24
ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti | Video 05.02.2024 | 10:18
İsrail güçlerinin Hamas’a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video 02:01
İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 09:14
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 03:26
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 04.02.2024 | 12:47
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 00:56
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 04.02.2024 | 12:47
Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı | Video 00:55
Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı | Video 04.02.2024 | 08:32
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 03:42
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 04.02.2024 | 08:32
İskoçya’da binlerce kişi, Özgür Filistin sloganları attı | Video 01:43
İskoçya’da binlerce kişi, "Özgür Filistin" sloganları attı | Video 04.02.2024 | 08:32
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 00:11
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 03.02.2024 | 12:02
Almanya’da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 03:25
Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 02.02.2024 | 16:07
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 00:49
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 02.02.2024 | 12:56
Florida’da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 00:19
Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 02.02.2024 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA