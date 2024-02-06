Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video
Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21
00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:27
01:33
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 06.02.2024 | 12:27
00:40
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 06.02.2024 | 12:27
02:00
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59
00:15
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 05.02.2024 | 16:00
03:37
02:54
Filipinler'de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 05.02.2024 | 11:05
00:12
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 05.02.2024 | 11:05
00:24
ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti | Video 05.02.2024 | 10:18
02:01
03:26
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 04.02.2024 | 12:47
00:56
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 04.02.2024 | 12:47
00:55
Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı | Video 04.02.2024 | 08:32
03:42
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 04.02.2024 | 08:32
01:43
İskoçya’da binlerce kişi, "Özgür Filistin" sloganları attı | Video 04.02.2024 | 08:32
00:11
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 03.02.2024 | 12:02
03:25
00:49
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video 02.02.2024 | 12:56
00:19
Florida'da tek motorlu uçak mobil evin üzerine düştü | Video 02.02.2024 | 11:49