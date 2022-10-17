Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video

Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasının ardından ele geçirdiği toprakları kısmen kaybeden Rus yönetimi bir kez daha başkent Kiev'i vurdu. Son olarak 10 Ekim'de başkent Kiev dahil 41 ayrı noktayı füzelerle vuran Moskova yönetimi bu kez kamikaze dronlar kullandı.