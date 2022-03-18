Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı | Video

Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 23 gündür sürdürüyor. Rus ordusu bu kez ülkenin doğusunda Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk kentini hedef aldı. Donetsk Valisi Pavlo Krilenko yaptığı açıklamada, "Ruslar Kramatorsk şehrine bombalı saldırı düzenledi. Bombalar bir apartmana ve bir kamu binasına isabet etti. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı" bilgisini paylaştı. Vali Krilenko, "Ruslar, ordular arası dürüst bir savaş sürdürmüyorlar. Ondan dolayı sivilleri hedef alıyorlar. Cezalarını çekecekler" ifadelerini kullandı.