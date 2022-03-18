Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı | Video
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Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde kamu binasını ve bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.