Video Dünya Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video
Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video

Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video

18.04.2022 | 12:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video 04:24
Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video 18.04.2022 | 12:59
Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 03:16
Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.04.2022 | 12:07
SON DAKİKA! Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 00:45
SON DAKİKA! Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 18.04.2022 | 12:07
Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 00:45
Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 18.04.2022 | 12:04
Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa’da PKK yandaşları sokaklara döküldü | Video 00:31
Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK yandaşları sokaklara döküldü | Video 18.04.2022 | 09:26
Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı | Video 00:44
Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı | Video 18.04.2022 | 08:40
Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli 01:07
Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli 17.04.2022 | 22:06
Harkov’da sivillere yönelik saldırı görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:25
Harkov’da sivillere yönelik saldırı görüntüsü ortaya çıktı | Video 17.04.2022 | 16:35
SON DAKİKA! Rusya duyurdu: Başkan Erdoğan’ın talebiyle Mariupol’de camideki rehineler tahliye edildi | Video 06:51
SON DAKİKA! Rusya duyurdu: Başkan Erdoğan'ın talebiyle Mariupol'de camideki rehineler tahliye edildi | Video 17.04.2022 | 15:10
Rusya’nın yayınladığı görüntüler kafaları karıştırdı! Batan Moskova gemisi mürettebatının gizemi | Video 01:14
Rusya'nın yayınladığı görüntüler kafaları karıştırdı! Batan Moskova gemisi mürettebatının gizemi | Video 17.04.2022 | 14:26
Mikolayiv’de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor | Video 00:17
Mikolayiv’de halk su ihtiyacını nehirlerden ve akarsulardan karşılıyor | Video 17.04.2022 | 14:07
Rusya Savunma Bakanlığı: “Brovary’de bir silah fabrikası imha edildi” | Video 04:04
Rusya Savunma Bakanlığı: “Brovary’de bir silah fabrikası imha edildi” | Video 17.04.2022 | 13:35
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video 02:10
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video 17.04.2022 | 12:53
Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu | Video 00:46
Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu | Video 17.04.2022 | 12:53
Ukrayna’da Gostomel’de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video 05:08
Ukrayna'da Gostomel'de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video 17.04.2022 | 11:33
Tahran’da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı | Video 04:56
Tahran'da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı | Video 17.04.2022 | 08:38
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan: Pakistan’a karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu | Video 02:09
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan: "Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu" | Video 17.04.2022 | 08:38
Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video 00:44
Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video 16.04.2022 | 15:29
Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! 08:35
Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! 16.04.2022 | 14:24
Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 01:24
Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 16.04.2022 | 12:47

Ukrayna'nın Lviv kentini 5 roketle hedef alan Rusya'nın saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan beri sürüyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Rusya'nın kente 5 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıya yönelik açıklama yapan Sadoviy, "Şehir 5 roketle vuruldu. Ekipler olay yerinde müdahalelerini sürdürüyor. Roketlerden biri lastikçiye isabet etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaklaşık 40 araç zarar gördü. Patlama yerine yakın bulunan ve tahliye edilen vatandaşların yaşadığı bir otelin camları kırıldı. Levandovskaya ve Shevchenko caddeleri trafiğe kapatıldı" ifadelerini kullandı. Acil Durumlar Servisi'nin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA