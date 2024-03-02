Video Dünya Rusya, Odessa'da apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı | Video
Rusya, Odessa'da apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı | Video

Rusya, Odessa'da apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı | Video

02.03.2024 | 14:02

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentinde bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 3. yılda sürdürüyor. Rus ordusu insansız hava aracıyla (İHA) gece saatlerinde Ukrayna'nın farklı bölgelerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, Odessa kentinde bir İHA'nın isabet ettiği binada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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"DAHA FAZLA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VE HAVA SAVUNMA FÜZESİ HAYAT KURTARIR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya sivillere karşı savaşını sürdürüyor. Rusya, Harkov, Odessa ve Sumy bölgesindeki şehirlere Shahed insansız hava araçlarını kullanarak saldırı düzenledi. İHA'lardan biri Odessa'da bir apartmana isabet ederek 18 daireyi yok etti. Ortaklarımızdan daha fazla hava savunma sistemi yardımına ihtiyacımız var. Halkımızı Rus teröründen etkili bir şekilde korumak için Ukrayna hava kalkanının güçlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla hava savunma sistemi ve hava savunma füzesi hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.
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