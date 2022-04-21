Video Dünya Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araştırma enstitüsünde yangın! Ölü ve yaralılar var | Video
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araştırma enstitüsünde yangın! Ölü ve yaralılar var | Video

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araştırma enstitüsünde yangın! Ölü ve yaralılar var | Video

21.04.2022 | 14:38

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Tver kentindeki araştırma enstitüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

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Tver kentinde Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Havacılık ve Uzay Savunma Birlikleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde saat 11.08'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans gönderildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre binadan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 30 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yangının başlamasıyla birlikte bazı kişilerin camlardan atlayarak yaralandığı, şu anda binadaki tüm kişilerin tahliye edildiği öğrenildi.

"ELEKTRİK HATLARI ÇOK ESKİ"
Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine kurulu binanın bir kısmı tamamen çöktü. Acil Durumlar Bakanlığı'nın Tver Bölge yetkililerinden biri Rus medyasına yaptığı açıklamada, binadaki elektrik hatlarının çok eski olduğunu ve yüksek ihtimalle yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini belirtti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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