Rusya, üç kente birden füze yağdırdı: 5 ölü, 42 yaralı | Video
Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e, Harkov’a ve Pavlograd’a yönelik saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
"41 FÜZEDEN 21'İ İMHA EDİLDİ"
Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, "Düşman, seyir, balistik, hava ve uçaksavar güdümlü füzeleri kullanarak Ukrayna'ya füze saldırısı başlattı. 41 füzeden 21'i imha edildi" ifadelerini kullandı.
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