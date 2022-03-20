Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD haber kanalı CNN'de önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, " Putin'le müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum.Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." ifadelerini kulladı.