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Rusya, Ukrayna'da apartmanı vurdu: 1 ölü, 14 yaralı | Video

Rusya, Ukrayna'da apartmanı vurdu: 1 ölü, 14 yaralı | Video

25.12.2024 | 08:32

Rus güçlerinin Ukrayna'nın orta kesimindeki Kryvyi Rih kentinde bir apartmana düzenlediği saldırıda, 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Kryvyi Rih kentinde bir apartmanı hedef aldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul yaptığı açıklamada, "Canavarlar 32 daireli 4 katlı bir konut bloğunu doğrudan vurdu" dedi.

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, enkazda arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, "Dünyanın diğer ülkeleri Noel'i kutlarken, Ukraynalılar bitmek bilmeyen Rus saldırılarından muzdarip olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN 60 İHA İLE SALDIRI
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın ülke geneline gece boyunca 60 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini aktardı. Açıklamada, 8 bölgede insansız hava araçlarının düşürüldüğünü söyledi.

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