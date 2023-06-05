Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk’e yönelik geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü belirterek, 250’den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü öne sürdü.
Bakanlıktan paylaşılan videoda ise açık alandaki askeri araçların ateş altında kaldığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video 05.06.2023 | 10:10
01:36
Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü | Video 04.06.2023 | 15:39
00:39
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video 04.06.2023 | 11:22
00:42
Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video 04.06.2023 | 08:34
01:13
00:22
Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video 02.06.2023 | 18:01
04:34
Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 02.06.2023 | 16:31
00:16
Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02.06.2023 | 16:23
01:23
Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi | Video 02.06.2023 | 13:04
01:12
Senegal'deki gösterilerde 9 kişi öldü | Video 02.06.2023 | 12:39
00:52
07:48
00:18
ABD Başkanı Joe Biden yere kapaklandı | Video 02.06.2023 | 08:52
04:03
05:32
NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı | Video 01.06.2023 | 08:51
01:02
İspanya'da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video 31.05.2023 | 11:13
01:42
Rusya’nın casus balinası İsveç’te görüldü | Video 30.05.2023 | 16:31
02:20
Florida sahilinde silahlı saldırı! 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 30.05.2023 | 15:13
02:14
Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü | Video 30.05.2023 | 12:57
01:22
Moskova’ya İHA saldırısı | Video 30.05.2023 | 12:52