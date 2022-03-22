Video Dünya Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video
Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video

Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video

22.03.2022 | 12:18

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Rusya, Ukrayna’nın Jitomir bölgesindeki yapıları vurdu.

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 27 gündür sürüyor. Rusya Ukrayna'daki askeri noktaların yanı sıra sivil alanları da vurmaya devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerin Jitomir bölgesine bağlı Korosten şehrinde sivil yapıları vurduğunu duyurdu. Açıklamada saldırı nedeniyle 10 evin hasar gördüğü, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sonrası çıkan yangının 13 itfaiye eri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

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