Video Dünya Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video
Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video

Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video

02.04.2023 | 15:51

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldığı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini vurduğunu açıkladı. Saldırıda 16 apartman, 8 ev, bir anaokulu ve çok sayıda yapının zarar gördüğünü belirten Yermak, "Ruslar, Kostiantynivka'yı yoğun bir şekilde bombalıyor" ifadelerini kullandı.

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