Rusya'da askeri köpeklere paraşüt eğitimi | Video
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Rusya, en son yapılan askeri tatbikatlarında, savaş bölgelerine indirmek için savaş köpekleri kullanılıyor. Yaklaşık 13 bin feet'ten atlayan paraşütlü köpekler, istenilen noktaya başarıyla indi.
Rusya, en son yapılan askeri tatbikatlarında, savaş bölgelerine indirmek için savaş köpekleri kullanılıyor. Yaklaşık 13 bin feet'ten atlayan paraşütlü köpekler, istenilen noktaya başarıyla indi.