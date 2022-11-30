Rusya'da AVM'de yangın | Video

Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında AVM'nin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Vzletka Plaza isimli alışveriş merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri 60 personel ve 18 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.Alışveriş merkezinin yemek katında başladığı belirtilen yangının elektrik hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının AVM boşken çıkması nedeniyle ölü ve yaralı kaydedilmezken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.