Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
07:18
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 30.11.2022 | 13:35
00:22
Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 30.11.2022 | 10:51
03:31
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
00:50
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
03:01
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
00:26
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
01:55
08:30
Stoltenberg: "NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" | Video 29.11.2022 | 13:38
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
00:49
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
01:57
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
02:55
01:06
Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
03:04
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
01:33
04:34
01:59
Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 25.11.2022 | 10:47
00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında AVM'nin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.
Alışveriş merkezinin yemek katında başladığı belirtilen yangının elektrik hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının AVM boşken çıkması nedeniyle ölü ve yaralı kaydedilmezken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.