Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu | Video
Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu.
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