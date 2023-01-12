Video Dünya Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu | Video
Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu | Video

Rusya’da binada çıkan yangın söndürüldü, dış cephe dondu | Video

12.01.2023 | 16:49

Rusya’nın Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tuttu.

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Rusya'nın Ufa kentindeki iki karlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının eksi 37 derecede seyrettiği bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında binanın dış cephesi tamamen dondu, çatıda ve pencere kenarlarında buz sarkıtları oluştu. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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