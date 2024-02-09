Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı | Video 09.02.2024 | 06:24 Rusya’nın Perm Bölgesi’nde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Perm Bölgesi'ndeki Kueva köyü yakınlarından geçen doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Perm Valisi Dmitriy Makhonin yaptığı açıklamada, patlama sonrası çıkan yangının evlere sıçradığını belirterek, "Gaz boru hattında çıkan yangın nedeniyle alevler Kueda köyündeki evlere sıçradı. Yangın sırasında çok sayıda kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme treni gönderildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangında 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığı belirtilerek, "Kueda köyündeki bir gaz boru hattındaki patlamanın ardından bir yük treni ve binalar alev aldı. Ön bilgilere göre Perm Bölgesi Kueda köyündeki saha içi gaz boru hattı patladı. Alevler 3 daire ve bir kulübeye sıçradı. Olayda 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralanırken bu kişiler hastanelere kaldırıldı" denildi.

Yaşanan patlamanın ardından köy sakinler tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.