Video Dünya Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video
Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video

Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video

09.12.2021 | 12:45

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Rusya'da bir 2 bin metrekarelik bir dondurma fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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Rusya'nın Novosibirsk kentine bağlı Krasnoobsk bölgesindeki 2 bin metrekarelik bir dondurma fabrikasının soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye 58 itfaiye eri ve 17 yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangının bir anda büyümesi nedeniyle bölgede panik havası oluşurken alevlerin çevredeki diğer depolara sıçramaması için önlem alındı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırılırken depoda küçük çaplı patlamalar meydana geldiği belirtildi. Ekipler yangına önce uzaktan daha sonra ise içeriden müdahale etti.

Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınırken dondurma deposu tamamen küle döndü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, depodaki 3 güvenlik görevlisinin kendi imkanlarıyla yangından kurtulduğu ve ölen veya yaralananın olmadığı ifade edildi.

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