Rusya'da gece kulübünde yangın: 13 ölü, 5 yaralı | Video

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Rusya'nın Kostroma kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yapılan müdahaleler sırasında gece kulübündeki 250 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarında ise 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kostroma Bölge Valisi Sergey Sitnikov olay sırasında 5 kişinin de yaralandığını belirtirken, tahliye edilenlerin otogarlara ve sosyal alanlarına yerleştirildiğini söyledi. Sitnikov yangının yerel saatle 07.30 sıralarında söndürüldüğünü söyledi.
Kostroma Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı, Kostroma Bölge Savcısı Aleksandr Fadeev'in olay yerinde özel bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.