Video Dünya Rusya’da hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi | Video

Rusya’da hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi | Video

Rusya’da hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi | Video
05.01.2021 | 14:40

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Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan bir hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi olarak hediye paketlerinde yiyecek verildi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Moskova Hayvanat bahçesi çalışanları, hayvanlara yeni yıl sürprizi hazırladı. Çalışanlar, hediye paketlerine koydukları yiyecekleri kaplanlara, pandaya ve kutu ayısına sundu. Paketleri açan hayvanlar, içerisindeki yiyecekleri yedi. O anlar izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

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