Video Dünya Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video
Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video

Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video

04.05.2022 | 15:20

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Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan bir kimya tesisindeki kimyasal madde tankerinde yangın çıktı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonların ardından Rusya'nın birçok kentindeki petrol, kimya ve üretim tesisiyle silah fabrikalarında yangınlar çıkmaya başladı. Yangınların Ukrayna tarafından Rusya'ya misilleme yapılması için çıkarıldığı öne sürülürken, Rus tarafı ise yangınlar için çoğu zaman resmi açıklama yapmadı. Bugün, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesine bağlı Dzerzhinsk kentinde bulunan kimya tesisindeki kimyasal madde tankerinde yangın çıktı. Alevlerin büyümesinin ardından kentte büyük panik yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tesislere 55 yangın söndürme personeli ve 17 araç gönderdi. Bakanlık ayrıca, tesislere demiryolu hattı bağlı olması nedeniyle ayrıca yangın söndürme treni de gönderdi. Bakanlık yangını 3. seviye olarak belirlerken, alevlerin 2 bin metrekare alana yayıldığı öğrenildi. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, can kaybı ve yaralı bulunmadığı açıklandı.

Tankerde depolanan kimyasal maddenin, insan sağlığına zararlı olması nedeniyle halka kapı ve pencerelerinin kapatılması yönünde çağrılar yapıldı.

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