Video Dünya Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor | Video
Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor | Video

Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor | Video

05.10.2022 | 16:51

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Rusya'da kısmi seferberlik nedeniyle göreve çağrılan yedek askerler ülkenin farklı noktalarında eğitimlerine devam ediyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından teslim olan askerlerin eğitimi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki Güney Askeri Bölgelerinde ve Avrupa'ya sınırlarının bulunduğu Batı bölgelerinde yoğunlaşan eğitimlerde askerler silahlı eğitim almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Donbass bölgesine sınırı bulunan Rostov bölgesindeki eğitim sahasında yedek askerlere tıbbi ve teorik eğitimler de veriliyor. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi'nde kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli Kalaşnikov silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Lengrad bölgesinde ise eğitime alınan yedek askerlere silahlı eğitimin yanı sıra tank sürüş ve hedef belirleme eğitimleri veriliyor.

1.5 MİLYON ASKERİ KIYAFETİN KAYBOLDUĞU İDDİASI
Rusya Savuma Bakanlığı ayrıca, Rus medyasında 1.5 milyon askeri kıyafetin kayıp olduğu ve yedek askerlerin kendi bütçeleriyle askeri kıyafet aldığı yönünde çıkan haberlerin ardından yedek askerlere askeri üniformaların verildiği anları da kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle 200 binden fazla kişinin silah altına alındığını duyurmuştu.

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