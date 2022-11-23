Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video

Rusya'nın başkenti Moskova'da göçmenlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine otelde kalan 200 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Solneçnogorsk bölgesi yakınlarındaki Hotel Hot Şeremetyovo isimli bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, otelde kalan 200 kişinin tahliye edildiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yangının binanın bodrum katındaki akaryakıt tankerinin borusunda tamirat yapıldığı ve çalışma sırasında boruların birbirine iyi bağlanmaması nedeniyle oluşan kaçaktan kaynaklandığı bildirildi.Kontrol altına alınan yangınla ilgili hem Moskova Bölge Savcılığı hem de Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma başlattı.