Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video

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Rusya'nın başkenti Moskova'da göçmenlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine otelde kalan 200 kişi tahliye edildi.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili hem Moskova Bölge Savcılığı hem de Rusya Soruşturma Komitesi soruşturma başlattı.