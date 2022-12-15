Rusya'da petrol tesisinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı | Video

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki bir petrol tesisinde çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yer alan Angarsk kentindeki bir petrol tesisinde sabah saatlerinde yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıktı. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, faciada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Irkutsk Valisi Igor Kobzev, yangının 2 bin 500 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu, ekiplerin yoğun çabalarının ardından alevlerin kontrol altına alınabildiğini aktardı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.