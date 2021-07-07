Rusya'da rehine krizi! Bankaya girdi, 3 kişiyi rehin aldı | Video
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Rusya'nın Tyumen kentinde bir binanın giriş katındaki banka şubesine giren saldırgan, 3 kişiyi rehin aldı. Acil durum müdahale ekipleri binadan şu ana kadar 50 kişinin tahliye edildiğini, 3 kişinin rehin tutulduğunu duyurdu.