Video Dünya Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video

Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video

25.11.2022 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video 01:32
Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video 02:50
Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video 25.11.2022 | 08:39
Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 00:28
Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 24.11.2022 | 08:54
İsrail’in Batı Şeria’da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB’den tepki | Video 05:04
İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB'den tepki | Video 24.11.2022 | 08:54
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 06:20
Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 23.11.2022 | 14:56
Rusya’da otelde yangın: 200 kişi tahliye edildi | Video 00:25
Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video 23.11.2022 | 14:56
ABD’de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 00:47
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 23.11.2022 | 10:45
Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 00:22
Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 28.06.2022 | 14:54
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 00:25
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 21.11.2022 | 14:19
Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur’an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video 00:33
Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video 21.11.2022 | 12:56
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video 00:29
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video 21.11.2022 | 08:51
Paris’te kadın cinayetleri protestosu | Video 03:39
Paris'te kadın cinayetleri protestosu | Video 20.11.2022 | 08:57
Peru’da pistte ilerleyen yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı: 2 ölü | Video 00:46
Peru'da pistte ilerleyen yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı: 2 ölü | Video 19.11.2022 | 10:24
ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video 00:19
ABD’nin New York eyaletinde beklene kar fırtınası başladı | Video 18.11.2022 | 17:32
Porto Riko’da kayalıklara terk edilen göçmenler 5 gün sonra kurtarıldı | Video 00:21
Porto Riko’da kayalıklara terk edilen göçmenler 5 gün sonra kurtarıldı | Video 18.11.2022 | 13:35
Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video 00:19
Çin’deki görüntü sosyal medyayı salladı! Çember olan koyunlar, hiç durmadan 12 gün boyun döndü | Video 18.11.2022 | 12:01
10 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden kadından böyle kurtuldu | Video 01:09
10 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden kadından böyle kurtuldu | Video 18.11.2022 | 08:56
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 08:30
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı | Video 18.11.2022 | 08:32
Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video 03:08
Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video 18.11.2022 | 08:24

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çevresine ateş açarak 3 kişiyi öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Krımsk kentindeki Komarov Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezi önüne gelen şüpheli kişi etrafa rastgele ateş açtı. Saldırganın çevresindekileri hedef alarak ilerlemeye devam ettiği sırada bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. O esnada aracına binen saldırgan, silahıyla intihar etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölgesi Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aleksandr Runov, saldırının detayları ile ilgili açıklama yaptı. Saldırganın, 1956 doğumlu yerel sakin olduğunu söyleyen Runov, "Saldırıda 3 kişi öldü. Ardından saldırganın intihar etmesiyle toplam ölü sayısı 4'e ulaştı" dedi. Saldırının nedenine ilişkin bilgi olmadığını ifade eden Runov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen saldırganın cinnet geçirerek çevresine ateş açmış olabileceği belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA