Rusya’da termik santralde patlama: 23 yaralı | Video
Rusya’ya bağlı Tuva Cumhuriyeti’nde bir termik santralde meydana gelen patlamada 6’sı ağır 23 kişi yaralandı.
Rusya Soruşturma Komitesi ve bölge savcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk tespitlere göre patlama santralin kazan dairesindeki kömür deposunda yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelirken, olayla ilgili ihmallerin araştırıldığı belirtildi.
Patlama sonrası Shagonar kasabasında yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 62 apartman ve 216 evde merkezi ısıtma sistemi devre dışı kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:51
ABD’deki ön seçimlerde ‘Süper Salı’nın galibi Trump ve Biden oldu | Video 06.03.2024 | 12:47
00:33
Rusya’da termik santralde patlama: 23 yaralı | Video 06.03.2024 | 13:51
00:45
Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye yükseldi | Video 06.03.2024 | 12:47
00:14
İşgalci İsrail askeri çekildi, vahşetin boyutu ortaya çıktı | Video 06.03.2024 | 11:37
00:30
02:50
Japonya’da balıkçı gemisi battı | Video 05.03.2024 | 13:17
01:34
Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı | Video 05.03.2024 | 14:36
01:34
Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı | Video 05.03.2024 | 14:07
01:38
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya’nın devriye gemisi batırıldı | Video 05.03.2024 | 13:44
02:50
Japonya’da balıkçı gemisi battı: 1 ölü | Video 05.03.2024 | 13:26
00:42
ABD'de küçük uçak otoyolun kenarına düştü: 5 ölü | Video 05.03.2024 | 10:51
01:31
01:41
00:34
Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video 04.03.2024 | 12:18
00:54
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı | Video 04.03.2024 | 09:44
02:17
Pakistan'da şiddetli yağışlarda 37 can kaybı | Video 03.03.2024 | 16:24
01:55
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video 03.03.2024 | 14:47
01:27
02:42
Rusya, Odessa'da apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı | Video 02.03.2024 | 14:02
00:09
Bu cafede "Cep telefonu kullanmak" yok | Video 01.03.2024 | 13:22