Rusya'da yanardağ eteklerinde mini konser keyfi | Video
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Rusya'da bir grup müzisyenin Kamçatka Adası'nda bulunan bin 829 metre yükseklikteki Gorely Yanardağı eteklerinde verdiği konser büyük beğeni topladı.
Rusya'nın hemen hemen tüm bölgelerindeki tarihi, turistik ve doğal yerleri tanıtmaya yönelik 2014 yılından beri düzenlenen müzik festivali çerçevesinde Kamçatka Adası'ndaki bin 829 metre yükseklikteki Gorely Yanardağı'nın eteklerinde mini bir konser gerçekleştirildi. Konserde Boris Andrianov, Dmitry Illarionov ve Semyon Golikov enstrümanlarıyla sahne alırken, yanardağların eteklerinde gezerek şiir yazan Anatoly Andrianov ise şiirlerini okudu. Bölgedeki dağcıların ve meraklıların yoğun ilgisini çeken konserlerin üçüncü ayağının gerçekleştirildiği Gorely Yanardağı'ndaki konser, büyük beğeni topladı.