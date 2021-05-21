Video Dünya Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar | Video

Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar | Video

Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar | Video
21.05.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar | Video 00:22
Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar | Video 21.05.2021 | 10:44
Filistinlilerin haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanan Fransız milletvekili canlı yayını terk etti | Video 03:04
Filistinlilerin haklarını savunduğu için antisemitizmle suçlanan Fransız milletvekili canlı yayını terk etti | Video 21.05.2021 | 09:27
İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybetti: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi 03:30
İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybetti: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi 20.05.2021 | 21:17
BM'de Filistin gündemli toplantı! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 11:19
BM'de Filistin gündemli toplantı! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 20.05.2021 | 18:33
Dünyanın en büyüğü! Antarktika’da 4 bin 320 kilometrekarelik buz kütlesi koptu | Video 00:09
Dünyanın en büyüğü! Antarktika’da 4 bin 320 kilometrekarelik buz kütlesi koptu | Video 20.05.2021 | 14:07
Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama Daha büyük bir şeyin parçası 00:27
Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama "Daha büyük bir şeyin parçası" 20.05.2021 | 13:05
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci | Video 00:40
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci | Video 20.05.2021 | 11:21
Rusya'da feci olay! Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi | Video 00:14
Rusya'da feci olay! Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi | Video 20.05.2021 | 10:29
İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi | Video 02:30
İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi | Video 19.05.2021 | 12:06
ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada 02:10
ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada 19.05.2021 | 12:04
Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti 00:53
Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti 18.05.2021 | 16:21
İspanya’ya göçmen akını! 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti 01:25
İspanya’ya göçmen akını! 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti 18.05.2021 | 11:35
Marketteki meydan kavgası kamerada 03:09
Marketteki meydan kavgası kamerada 18.05.2021 | 08:32
İngiltere’de normalleşmede yeni aşamaya geçildi | Video 04:06
İngiltere’de normalleşmede yeni aşamaya geçildi | Video 17.05.2021 | 17:26
Filistinli fenomen paylaştı, sosyal medyada viral oldu | Video 02:06
Filistinli fenomen paylaştı, sosyal medyada viral oldu | Video 17.05.2021 | 16:14
Filistinli çocuğun korku dolu bakışları yürekleri yaktı | Video 00:44
Filistinli çocuğun korku dolu bakışları yürekleri yaktı | Video 17.05.2021 | 14:05
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video 01:24
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video 17.05.2021 | 14:05
İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video 00:40
İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video 17.05.2021 | 11:28
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film 01:24
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film 17.05.2021 | 13:56
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti | Video 03:18
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti | Video 17.05.2021 | 11:17

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir binanın çatısındaki metal kaplamaya yıldırım isabet etti. O sırada binanın önünden geçen yayalar, çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde önceki gün başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Soldat Korzun Caddesi'nde 2 kişinin yolda yürüdüğü sırada bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatının metal kaplamasına isabet eden yıldırımın ardından çıkan kıvılcımlar, caddede yürüyenlerin üzerine yağdı. Şemsiyeyle yürüyen bir kişi ve sırt çantalı bir genç saçılan kıvılcımların arasında kalarak neye uğradıklarını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Fırtına nedeniyle şehirde son 2 günde 60 ağacın devrildiği açıklanırken, şu ana kadar 11 araçta da hasar oluştuğu belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA