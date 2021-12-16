Rusya'da yolcu uçağı pistteki kamyona çarptı | Video

Rusya'da pist alanında park halindeki yolcu uçağı buzlanma nedeniyle kayarak havaalanındaki kamyona çarptı.

Rusya'nın başkenti Moskova şehrindeki Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'da, sabah saatlerinde Rus Aeroflot havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı bir sonraki uçuşa hazırlanırken pist alanında park halindeki kamyona çarptı. Uçak gövdesinin buzlanmaması için uygulanan kimyasalın bir kamyondaki tankerden uçağa sıkılması sırasında, pistin buz tutması sonucu uçağın kayması kazaya neden oldu. İçinde pilot ve görevlilerin bulunmadığı uçak, kaymaya başlarken tankerli kamyona kanadıyla çarptı. Kamyon çarpmanın şiddetiyle ters dönünce havaalanında büyük bir panik yaşandı. Yanıcı bir madde olan kimyasalın çevreye yayılmaması ve herhangi bir yangının meydana gelmemesi için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Uçak daha sonra pistten araçlarla hangara çekilirken, uçağın kanadında, yan yatan kamyonda da maddi hasar oluştuğu bildirildi. Havaalanı yönetimi tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken pistin temizlendiği ve uçuşlarda aksama yaşanmadığı açıklandı.