Video Dünya Rusya'daki orman yangınlarından yükselen duman Moğolistan'a ulaştı | Video

Rusya'daki orman yangınlarından yükselen duman Moğolistan'a ulaştı | Video

Rusya'daki orman yangınlarından yükselen duman Moğolistan'a ulaştı | Video
04.08.2021 | 15:41

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınlarının dumanı, ülke sınırlarını aşıp komşu Moğolistan’a ulaştı.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz Temmuz ayının ortalarında çıkan orman yangınları tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor. Yüzde 80'i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan'daki yangınlar, 2 bin 500'e yakın personel, 60'a yakın hava aracı ve 285 civarı kara aracının yer aldığı çalışmalarla söndürülmeye çalışılıyor. Yaklaşık 3 haftadır süren ve Yakutistan sınırlarını aşıp Baykal Gölü çevresindeki İrkutsk bölgesine sıçrayan yangınlar bu bölgede 100 bin hektarlık alanda devam ediyor. Alevlerin sıçradığı diğer bölge olan Krasnoyarsk'ta da bazı noktalarda yangınlarla mücadele edilirken, Sibirya'daki yangınlarda şu ana kadar 1.7 milyon hektar alan küle döndü. Ayrıca Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Sibirya'dan devam eden yangınların uzay görüntülerini yayınladı. Çekilen fotoğrafa göre Sibirya'nın tamamen dumanla kaplandığı, diğer bölgelere de yayılmaya devam ettiği gözlemlendi.

SİBİRYA'DAKİ YANGINLARININ DUMANI MOĞOLİSTAN'A ULAŞTI
Sibirya'da çıkan orman yangınları Rusya'nın diğer bölgelerine yayılmaya devam ederken, Moğolistan'da da panik başladı. Yangınlardan yükselen duman, Rusya'nın İrkutsk bölgesine sınırı bulunan Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur diğer illere ulaştı.. Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, Sibirya'da devam eden şiddetli orman yangınlarından çıkan dumanın başkent Ulan Batur da dahil olmak üzere Moğolistan'ın bazı bölgelerine ulaştığını aktarıldı. Açıklamada, "Başkent ve ülkemizin bazı kuzey ve orta illeri, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki orman yangınlarından kaynaklanan beyaz dumanla kaplandı" denildi. Moğolistan'ın orman yangınlarının ülkeye sıçramaması için tedbirler almaya başladığı öğrenildi.

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