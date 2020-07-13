Video Dünya Rusya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video

Rusya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video

Rusya'dan Ayasofya Camii açıklaması | Video
13.07.2020 | 14:20

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Rusya, aysofya Camii'nin yendien cami olarak ibadete açıklası ile ilgili açıklama "Karar Türkiye'nin içişleriyle ilgili"

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