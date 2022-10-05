"Rusya'dan kaçtı" denilen ünlü spiker İstanbul'da ortaya çıktı | Video

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Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde canlı yayında Rus kanalında 'savaşa hayır' pankartı açan editör Marina Ovsyannikova'ya tepki göstermediği için eleştirilen Yekaterina Andreyeva, eleştiri oklarının hedefinde olmuştu. Andreyeva'nın Rusya'dan kaçıp Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Ünlü spiker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gezi için İstanbul'da olduğunu ardından Şanlıurfa'ya gideceğini, ardından da Rusya'ya geri döneceğini ifade etti.