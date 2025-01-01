Rusya’dan Kiev’e İHA saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Rusya’nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişiyi yaralandı.
Ukrayna Ulusal Bankası, etkisiz hale getirilen bir İHA'nın düşmesi sonucu binanın hasar gördüğünü bildirdi. Ukrayna ordusu, gece boyunca Rusya'ya ait 111 insansız hava aracından 63'ünün düşürüldüğünü açıkladı.
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