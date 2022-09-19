Rusya'dan nükleer santral yakınına füze saldırısı | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın, Mikolayiv bölgesinde bulunan Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali yakınına füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurarak, "Çok geç olmadan durdurmalıyız" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, nükleer santraller çevresindeki çatışmalar dünya için endişe uyandırıyor. Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün gece Mikolayiv bölgesinde bulunan Yuzhnoukrainsk kenti yakınlarındaki Pivdennoukrainsk Nükleer Santral çevresinde saldırılar düzenlediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından saldırı anına ait görüntü de paylaşan Zelenskiy, "Mikolayiv bölgesindeki Pivdennoukrainsk Nükleer Santrali'nin 300 metre yakınına gece saatlerinde bir füze saldırısı düzenlendi. Kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Nükleer santral bölgesine yapılan saldırıda binaların camları zarar gördü. İşgalciler yeniden saldırmak istedi fakat nükleer santralin ne olduğunu unuttular. Rusya tüm dünyayı tehlikeye sokuyor. Bunu çok geç olmadan durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde de Ukrayna ve Rusya güçleri arasında çatışmalar yaşanmış her iki taraf da birbirini santrali bombalamakla suçlamıştı.