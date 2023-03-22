Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev bölgesine düzenledi İHA saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
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