Video Dünya Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video

Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı | Video

22.03.2023 | 19:25

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev bölgesine düzenledi İHA saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

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