Video Dünya Rusya'dan yeni füze denemesi

Rusya'dan yeni füze denemesi

Rusya'dan yeni füze denemesi
26.04.2021 | 13:35

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OTOMATİK OYNAT

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Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil hava savunma füze sistemine ait test görüntülerini yayınlayarak, "Başarılı geçti" notunu düştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vlamidir Putin,geçtiğimiz hafta Federal Meclis?in üyelerine hitaben bir gerçekleştirdiği konuşmada, "Nükleer silahlar da dahil askeri teçhizatımızı yeniliyoruz" diyerek göz dağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Putin'in açıklamasının ardından bu kez de yeni nesil hava savunma füze sistemine ait test görüntülerini yayınlaması dikkat çekti. Kazakistan'daki Sary-Shagan test sahasında yapılan füze denemeleri hakkında açıklama yapan Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Tümgeneral Sergey Grabchuk, test edilen yeni nesil savunma sistemlerinin hedeflerini istenildiği gibi vurduğunu açıkladı. Geçen yılın Kasım ayında Sary-Shagan test sahasında yeni nesil füze savunma sistemi testlerinin yapılmaya başlandığını ilan eden Rusya Savunma Bakanlığı, bundan önce yeni sistemin Kasım 2017, Aralık 2018 ve 2019'un yaz aylarında da denendiğini açıkladı.


SAVUNMA SİSTEMİ YETENEKLERİNİ ARTIRACAK
Test aşaması bittikten sonra faaliyete geçirileceğini bildiren Savunma Bakanlığı açıklamasında, füze savunma sisteminin Moskova ve bölgeleriyle birlikte Rusya'nın orta bölgelerindeki sanayi bölgelerindeki hava savunma sistemlerinin yeteneklerini artıracağı ifade edildi. Uzmanlar, yeni nesil savunma sistemlerinin şu an faaliyette olan A-135 roketlerinin yanında yer alması planlanan 53T6M sistemlerinden bahsedildiğini belirtti.

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