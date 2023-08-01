Video Dünya Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video

Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video

01.08.2023 | 08:45

Rusya’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih’e düzenlediği füze saldırısında 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

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Rusya, sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1'i çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.
Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya'nın saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini söyledi.

"SALDIRGAN GERÇEK BİR GÜÇ GÖRMEZSE ULUSLARARASI HUKUK ASLA İŞLEMEZ"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez. Güç, Ukrayna semalarını füze savunma ve hava savunma sistemleriyle kapatmakla başlar" dedi.

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