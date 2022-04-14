Video Dünya Rusya'nın Harkov'daki parka gerçekleştirdiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Rusya'nın Harkov'daki parka gerçekleştirdiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

Rusya'nın Harkov'daki parka gerçekleştirdiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video

14.04.2022 | 16:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’nın Harkov’daki parka gerçekleştirdiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:14
Rusya'nın Harkov'daki parka gerçekleştirdiği saldırının görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.04.2022 | 16:45
Fransa’da Le Pen’i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı | Video 00:17
Fransa’da Le Pen’i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı | Video 14.04.2022 | 16:18
Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde Macron-Le Pen protestosu | Video 03:32
Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde "Macron-Le Pen" protestosu | Video 14.04.2022 | 14:36
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 ölü | Video 02:37
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 ölü | Video 14.04.2022 | 13:45
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Batılı ülkeler, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti” | Video 05:03
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Batılı ülkeler, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya'ya karşı hibrit savaş ilan etti” | Video 14.04.2022 | 12:52
Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video 02:24
Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video 14.04.2022 | 12:52
Hindistan’da ilaç fabrikasında yangın: 6 ölü, 13 yaralı | Video 00:22
Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 6 ölü, 13 yaralı | Video 14.04.2022 | 12:11
Ukrayna: Rus kruvazör gemisini vurduk dedi, Rusya’dan açıklama geldi | Video 02:31
Ukrayna: "Rus kruvazör gemisini vurduk" dedi, Rusya'dan açıklama geldi | Video 14.04.2022 | 11:13
Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan Rusya’ya karşı birlik mesajı | Video 04:25
Ukrayna, Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya’dan Rusya’ya karşı birlik mesajı | Video 14.04.2022 | 08:36
Hindistan’da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı | Video 02:08
Hindistan’da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı | Video 14.04.2022 | 08:36
ABD’de yeni George Floyd vakası! Polis yerde siyahi genci başından vurdu 00:28
ABD'de yeni George Floyd vakası! Polis yerde siyahi genci başından vurdu 14.04.2022 | 07:33
Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisleri şimdi yandı | Video 05:37
Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisleri şimdi yandı | Video 13.04.2022 | 15:18
Zelenskiy: Rusya fosfor bombası kullanıyor | Video 05:58
Zelenskiy: "Rusya fosfor bombası kullanıyor" | Video 13.04.2022 | 15:06
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı | Video 04:07
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı | Video 13.04.2022 | 13:22
Biden’dan Rus mevkidaşı Putin’e soykırım suçlaması | Video 03:01
Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması | Video 13.04.2022 | 12:17
Ukrayna’nın kalbinde ağlatan tören! Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu | Video 02:59
Ukrayna’nın kalbinde ağlatan tören! Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu | Video 13.04.2022 | 12:09
Makariv’den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video 00:57
Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video 13.04.2022 | 12:09
Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü | Video 06:13
Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü | Video 13.04.2022 | 08:42
SON DAKİKA: New York metrosundaki saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada... 00:25
SON DAKİKA: New York metrosundaki saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada... 12.04.2022 | 17:18
Son Dakika: New York metrosunda saldırı! Ölü ve yaralılar var! İşte Metronun içinden ilk görüntüler... | Video 18:14
Son Dakika: New York metrosunda saldırı! Ölü ve yaralılar var! İşte Metronun içinden ilk görüntüler... | Video 12.04.2022 | 16:53

Rus ordusunun 6 gün önce Ukrayna'nın Harkov kentindeki Gorky Parkı'na gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın 11 Nisan'da Harkov kentinde bulunan Gorky Parkı'na yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü.

RUSYA HARKOV'A SALDIRILARI ARTTIRDI
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti. Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA