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OTOMATİK OYNAT
00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
02:20
Rusya’nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı | Video 30.03.2022 | 08:54
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Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti | Video 30.03.2022 | 08:54
01:45
Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya | Video 30.03.2022 | 08:54
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Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi | Video 30.03.2022 | 08:52
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Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
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Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 29.03.2022 | 14:29
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Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02
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Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği! | Video 29.03.2022 | 08:47
02:45
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 29.03.2022 | 08:35
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Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.03.2022 | 16:14
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Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü | Video 28.03.2022 | 16:03
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Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var” | Video 28.03.2022 | 15:30
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Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video 28.03.2022 | 15:17
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.