Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil çok sayıda bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı ise 105'e yükseldi.