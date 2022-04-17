Video Dünya Rusya'nın yayınladığı görüntüler kafaları karıştırdı! Batan Moskova gemisi mürettebatının gizemi | Video
Rusya'nın yayınladığı görüntüler kafaları karıştırdı! Batan Moskova gemisi mürettebatının gizemi | Video

Rusya'nın yayınladığı görüntüler kafaları karıştırdı! Batan Moskova gemisi mürettebatının gizemi | Video

17.04.2022 | 14:26

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Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geçen hafta batan efsanevi Moskova kruvazör gemisinin yankılarıyla devam ediyor. Geminin patlatılıp patlatılmadığı ile ilgili net bir kanıt elde edilemezken, bu kez ortaya çıkan spekülasyonlar geminin mürettebatıyla ilgili oldu. Ukrayna, mürettebatın öldüğünü iddia ederken, Rusya ise hepsinin kurtarıldığını ifade edip bir video yayınladı. Ancak videodaki bir ayrıntı, kafaları daha çok karıştırdı. Sessiz olarak yayınlanan videoyu inceleyen uzmanlar, videonun çekildiği tarihin tespit edilemediğini belirtirken, videoda gözüken subaylardan birinin, kazada öldürüldüğü iddia edilen Moskova komutanı rütbeli Yüzbaşı Anton Kuprin'e benzemesi şüpheleri beraberinde getirdi.

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