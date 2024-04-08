Video Dünya Rusya’yı sel vurdu: 10 bin ev sular altında kaldı | Video
Rusya’yı sel vurdu: 10 bin ev sular altında kaldı | Video

Rusya’yı sel vurdu: 10 bin ev sular altında kaldı | Video

08.04.2024 | 14:04

Rusya’nın Orenburg bölgesinde görülen sel felaketinde Orsk şehrindeki barajın patlamasıyla en az 10 bin ev sular altında kalırken 230 bin nüfuslu kentte 6 bin 100 kişi tahliye edildi.

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Rusya'nın Orenburg bölgesini şiddetli yağışın vurması sonucu Orsk kentinden geçen Ural Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj setinden taşmıştı. Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa, kentteki ikinci bir nehir olan Yelshanka'nın taştığını ve bölgede yaşayanların tahliyesi için önlemler alındığı söyledi. Orsk kentinde 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Orsk şehrindeki barajın patlamasıyla en az 10 bin ev sular altında kalırken 230 bin nüfuslu kentte 6 bin 100 kişi tahliye edildi. Kentteki 40 okuldan 15'i de sel sularına teslim oldu. Selin bulunduğu bölgede yaşayanlar kanolarla evlerini terk etmek zorunda kaldı. Orenburg bölgesinin batısında bulunan Buzuluk kasabasındaki Samara Nehri'nin de su seviyesinin de yükselmesiyle bölgede gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. Yetkililer, 310 bin nüfuslu Kurgan'da nehir kenarındaki mahallelerde yaşayanların sel sularının kısa süre içinde kente ulaşması ihtimaline karşı bölgeyi terk etmesi uyarısında bulundu.

Orenburg Bölge Valisi Denis Pasler ise, kenti vuran selin kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana bölgede etkili olan en büyük sel felaketi olduğunu ifade etti. Pasler, Orenburg bölesinden ardından Kazakistan'dan geçerek Hazar Denizi'ne dökülen 2 bin 400 km uzunluğundaki Ural Nehri boyunca sel felaketinin yaşandığını sözlerine ekledi.

En az 550 bin kişinin yaşadığı Orenburg'un Belediye Başkanı Sergei Salmin de, "Sel suları geliyor ve önümüzdeki günlerde su seviyesi daha da artacak. Sel durumu oldukça kritik" açıklamasını yaptı.

PUTİN'DEN TALİMAT
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov'a bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunması talimatı verdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Urak'daki Kurgan ve Siberya'ya bağlı Tümen bölgesindeki sellerin kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Kremlin açıklamasında, Putin'in bölge valileri ile de telefon görüşmesi yaparak bilgi aldığı aktarıldı. Kurenkov ise yaptığı açıklamada şişlenmiş su ve mobil arıtma tesislerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Yerel sağlık yetkilileri ise, selin vurduğu bölgelerde Hepatit A' ya karşı aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

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