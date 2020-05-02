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OTOMATİK OYNAT
02:49
Salgın Rusya'da zirve yaptı! 02.05.2020 | 12:48
01:44
00:30
Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi | Video 28.04.2020 | 18:49
01:55
Çin'de Üçüncü Aşı Çalışması! / A Haber 28.04.2020 | 12:37
01:27
ABD'ye yardımlar gönderiliyor 28.04.2020 | 09:54
02:25
00:57
Fransız polisi yakaladığı şahsı köpek ağızlığıyla darp etti | Video 27.04.2020 | 18:39
04:05
Brezilya virüsle nasıl savaşıyor? 27.04.2020 | 18:04
05:46
İtalya Ve Rusya'da Koronavirüs Salgınında Son Durum! 27.04.2020 | 17:38
02:11
İtalya'da son durum ne ? 27.04.2020 | 11:48
01:53
Kuzey kore liderinin son durumu 27.04.2020 | 10:41
01:05
Rusya'da salgınla nasıl mücadele ediliyor? 25.04.2020 | 14:30
01:21
İran'da son durum ne? 25.04.2020 | 14:29
02:00
Kuzey Kore Lideri, Kim Jong Un Öldü Mü? Kuzey Kore'de Son Durum! / A Haber 25.04.2020 | 13:28
01:24
ABD'de ölümler azaldı 25.04.2020 | 11:24
00:44
Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı. 25.04.2020 | 11:12
00:57
ABD polisinden sağlık çalışanlarına teşekkür 24.04.2020 | 12:59
01:41
İngiltere'de aşı denemesi yapıldı 24.04.2020 | 12:15
02:29
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti | Video 22.04.2020 | 20:40
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Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti? 22.04.2020 | 14:21
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya çapında vaka sayısı 3 milyon 333 bini, ölü sayısı 235 bini aştı. Rusya'da son 24 saatte rekor bir artışla 7 bin 933 kişide daha Kovid-19 tespit edildi