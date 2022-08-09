Video Dünya Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video

Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video

09.08.2022 | 13:22

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ABD’nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

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ABD'nin New York kentindeki bir kuyumcu, soyguncuların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı. Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

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