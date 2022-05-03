Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video
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Rusya’nın saldırılar nedeniyle harabeye dönen Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Ukraynalı küçük çocuk savaşın ağır izlerine rağmen parkta sallanırken görüntülendi.