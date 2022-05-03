Video Dünya Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video
Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video

Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video

03.05.2022 | 10:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da binlerce kişi bayram namazı kıldı | Video 01:52
Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı | Video 03.05.2022 | 11:05
Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video 00:15
Savaşın harabeye çevirdiği parkta Ukraynalı çocuğun mutluluğu duygulandırdı | Video 03.05.2022 | 10:17
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor | Video 03:09
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor | Video 03.05.2022 | 10:05
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü | Video 01:17
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü | Video 03.05.2022 | 08:41
Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı Resepsiyonu | Video 06:38
Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı Resepsiyonu | Video 03.05.2022 | 08:41
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video 00:29
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video 03.05.2022 | 08:41
Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler 00:29
Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler 02.05.2022 | 22:45
Rusya, Luhansk’ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video 00:40
Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video 02.05.2022 | 16:58
Londra’da yüzlerce Müslüman bayram namazında buluştu | Video 05:14
Londra’da yüzlerce Müslüman bayram namazında buluştu | Video 02.05.2022 | 14:12
Fas’ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video 03:36
Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video 02.05.2022 | 14:13
Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 01:35
Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 02.05.2022 | 12:54
Mescid-i Aksa’da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02:32
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02.05.2022 | 12:12
Berlin’de bayram namazı kılındı | Video 06:51
Berlin'de bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 10:49
Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video 04:35
Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 09:59
Irak’ta kum fırtınası felaketi! Göz gözü görmüyor: Yüzlerce kişi hastanelik oldu 03:08
Irak’ta kum fırtınası felaketi! Göz gözü görmüyor: Yüzlerce kişi hastanelik oldu 01.05.2022 | 22:40
Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 00:28
Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 01.05.2022 | 15:44
Times Meydanı’nda şampiyonluk horonu  | Video 00:17
Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu  | Video 01.05.2022 | 12:24
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: Bizi kurtarın | Video 02:02
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01:47
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna’ya giden Angelina Jolie’nin zor anları | Video 00:38
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video 01.05.2022 | 11:26

Rusya’nın saldırılar nedeniyle harabeye dönen Ukrayna’nın Mariupol kentinde, Ukraynalı küçük çocuk savaşın ağır izlerine rağmen parkta sallanırken görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kenti saldırılar sonucu harabeye döndü. Kentte yaşayan Ukraynalı bir çocuk ise, Rus saldırıları sonucu harabeye dönen binanın önünde bulunan parkta sallanırken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuğun, savaşın ağır izlerine rağmen parkta oynaması ise izleyenleri duygulandırırken, savaştan çocukların en çok etkilenenler olduğu akıllara geldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA