Savaşta taraf değiştirmişti! Askyar Laishev bombalı suikastın hedefi oldu | Video
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Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ederken, 2014 yılında Rus işgali sonrası Moskova cephesine geçen Askyar Laishev, bombalı suikastın hedefi oldu. Ülkenin doğusu için çatışmalar devam ederken savaşta taraf değiştiren Askyar Laishev, bombalı suikastle öldürüldü. Sızan video suikast anını gözler önüne serdi.